Hatay'da Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı
Hatay'ın Defne ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.
HATAY'da tekstil fabrikasındaki çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde merkez Defne ilçesi Ballıöz Mahallesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında çıktı. Fabrikadan yükselen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, yaklaşık 1 saatte söndürüldü.
Ekipler fabrikada soğutma çalışması yaparken, yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel