Hatay'da Tehlikeli Motosiklet Sürücülerine Ceza

HATAY (AA) Hatay'da trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen 8 motosiklet sürücüsüne 101 bin 279 lira ceza uygulandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol ilçesindeki asker uğurlaması sırasında oluşturulan konvoydaki bazı motosiklet sürücülerinin trafiği tehlikeye düşürdüğünü tespit etti.

Sosyal medyada da paylaşılan görüntüleri inceleyen ekipler, motosikletlerin plakasını ve sürücülerini tespit etti.

Yapılan çalışmalar kapsamında 8 sürücüye 101 bin 279 lira ceza uygulandı, bir motosiklet trafikten men edildi.