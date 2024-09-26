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Hatay'da Tefecilik Operasyonu: 371 Bin Lira Ele Geçirildi, Bir Kişi Tutuklandı

Hatay'da Tefecilik Operasyonu: 371 Bin Lira Ele Geçirildi, Bir Kişi Tutuklandı
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Hatay'da gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda bir iş yerinde yapılan aramada 371 bin 175 lira ve tefecilik suçuna ilişkin çeşitli deliller ele geçirildi. S.Y. tutuklandı.

HATAY'da polis ekiplerince tefecilik suçuna yönelik yapılan operasyonda S.Y.'nin iş yerinde yapılan aramada pos cihazı, sanal pos olarak kullanılan cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 371 bin 175 lira ele geçirildi. S.Y., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 24 Eylül'de mali suçlar kapsamındaki operasyonda tefecilik suçuyla ilgili İskenderun'da bulunan S.Y.'ye ait iş yerinde yapılan aramada; 1 pos cihazı, 1 laptop, 1 adet başkasına ait 20 adet ise şüpheli S.Y. adına kredi kartı, 1 adet sanal pos olarak kullanıldığı değerlendirilen cep telefonu, 2 flash bellek, 1 harici hard disk, suçtan elde edildiği değerlendirilen 371 bin 175 lirası para ile sanal postan çekilerek listelendiği değerlendirilen teslim tesellüm belgeleri ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan S.Y., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Haber: Samim SELÇUK-Kamera: HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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