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Hatay'da Tefecilik Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

Hatay'da Tefecilik Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında
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Dörtyol ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, 5 adrese düzenledikleri operasyonda çeşitli altın ve nakit paralar ele geçirdi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik suçundan aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İlçedeki 5 adrese düzenlenen operasyonda S.S, S.Ş. ve H.Ş. yakalandı.

Adreslerde 20 çek, 3 senet, 48 tam altın, 26 çeyrek altın, 200 bin 400 lira ve 5 alacak verecek defteri ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel

Dörtyol 3-sayfa Ekonomi Güncel hatay Hukuk Suç

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