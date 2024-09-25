Hatay'da Tefecilik Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında
Dörtyol ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, 5 adrese düzenledikleri operasyonda çeşitli altın ve nakit paralar ele geçirdi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik suçundan aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
İlçedeki 5 adrese düzenlenen operasyonda S.S, S.Ş. ve H.Ş. yakalandı.
Adreslerde 20 çek, 3 senet, 48 tam altın, 26 çeyrek altın, 200 bin 400 lira ve 5 alacak verecek defteri ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.