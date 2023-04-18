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Hatay'da tarlalar gelinciklerle kaplandı

Hatay'da tarlalar gelinciklerle kaplandı

Güncel Haberler

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki bazı tarlalar, kırmızı renkli gelincik çiçekleriyle doldu.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki bazı tarlalar, kırmızı renkli gelincik çiçekleriyle doldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen ilçedeki tarlalar, doğada kendiliğinden yetişen gelinciklerin açmasıyla kırmızıya boyandı.

Gelinciklerin içinde sarı kanolalar da kendilerine yer buldu.

Tarlalardaki renkli görüntü, dronla kaydedildi.

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Kaynak: AA / Deniz Açık - Güncel

Kahramanmaraş Kırıkhan Hatay Güncel Haberler

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