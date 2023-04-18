Hatay'da tarlalar gelinciklerle kaplandı
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki bazı tarlalar, kırmızı renkli gelincik çiçekleriyle doldu.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki bazı tarlalar, kırmızı renkli gelincik çiçekleriyle doldu.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen ilçedeki tarlalar, doğada kendiliğinden yetişen gelinciklerin açmasıyla kırmızıya boyandı.
Gelinciklerin içinde sarı kanolalar da kendilerine yer buldu.
Tarlalardaki renkli görüntü, dronla kaydedildi.
Kaynak: AA / Deniz Açık - Güncel