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Hatay'da tarihi 'Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi' depremde hasar aldı

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Hatay'da tarihi 'Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi' depremde hasar aldı Hatay'da 300 yıllık tarihi ile atıl durumda olan ve 2017 yılında restore edilerek 'Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi' olarak turizme kazandırılan müze, Kahramanmaraş merkezli depremde hasar aldı.

Hatay'da tarihi 'Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi' depremde hasar aldı

HATAY - Hatay'da 300 yıllık tarihi ile atıl durumda olan ve 2017 yılında restore edilerek 'Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi' olarak turizme kazandırılan müze, Kahramanmaraş merkezli depremde hasar aldı. Müzenin bazı kısımlarında çökme meydana geldi. Hasar alan müze havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli gerçekleşen depremde Hatay Tokaçlı Mahallesinde bulunan 'Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi' depremde hasar aldı. Tarihi binanın bazı kısımlarında çökme meydana geldi. 300 yıllık tarihi zeytin ve zeytinyağı tesisi atıl durumda olması sebebiyle 2017 yılında restore edilerek müze olarak açılışı yapılmıştı. Bazı kısımlarında çökme meydana gelen müze havadan görüntülendi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Zeytinyağı Zeytin Hatay Güncel Haberler

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