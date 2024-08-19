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Hatay'da Tarihi Uzun Çarşı'nın yeniden inşası için ihale tarihi açıklandı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da Tarihi Uzun Çarşı'nın yeniden inşası için 15 Eylül'de ihale imzalanacağını açıkladı. Bakan Kurum, esnaflardan taşınmalarını isteyerek, projeye engel olmayan binaların korunacağını belirtti.

(HATAY) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'daki esnaf ziyaretinde, "Projeye engel bir durum yoksa sağlam binayı koruyoruz. Alan rezerv alan içinde de olsa her şeyi yıkacağız diye bir şey yok. Projeye engel değilse yıkmayacağız. Vatandaşımız istemiyorsa orada dönüşümü biz yapmayacağız" dedi. Kurum, Tarihi Uzun Çarşı'nın yeniden inşası için de ihalenin 15 Eylül'de imzalanacağını o tarihe kadar esnafın taşınacağını bildirdi.

Bakan Kurum, Hatay'da incelemelerde bulundu. Depremde ağır hasar gören Tarihi Uzun Çarşı'yı dolaşan, esnafla bir araya gelen Bakan Kurum, Kuyumcular Çarşısı'nda da incelemeler yaptı. Kurum, kentin sembollerinden olan ve depremde tamamen yıkılan Habib-i Neccar Camii'nin restorasyon çalışmalarıyla ilgili proje yetkililerinden bilgi aldı.

15 Eylül'de Uzun Çarşı için imzalar atılacak

Bakan Kurum, 15 Eylül'de çarşının yeniden inşası için ihale imzalanacağını açıkladı. Kurum, esnaftan bu tarihe kadar Valilik koordinesinde işyerlerinden taşınmalarını isteyerek, "Bizler 15 Eylül 2024'e kadar burayı boşaltacağız, o tarihte ihalemizi yapacağız. Burada inşaat çalışmalarına girişeceğiz. Ayın 15'ine kadar da Vali Bey sizi taşıyacak. Bir taraftan eski binalar olduğu için yıkımları yapacağız. İnşallah yan tarafla birlikte bir bütün halinde burayı hızlı bir şekilde yapmak istiyoruz" dedi.

"Projeye engel değilse yıkmayacağız"

Bir vatandaş Bakan Kurum'a "rezerv alana" ilişkin soru sordu. Kurum, rezerv alanlarda bulunan hasarsız binalarla ilgili, "Projeye engel bir durum yoksa sağlam binayı koruyoruz. Alan rezerv alan içinde de olsa 'her şeyi yıkacağız' diye bir şey yok. Projeye engel değilse yıkmayacağız. Vatandaşımız istemiyorsa orada dönüşümü biz yapmayacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel

Murat Kurum Ekonomi Deprem Eylül Hatay Deprem Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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