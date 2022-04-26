Hatay'da tarihi eser operasyonu

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir ikamette yapılan aramada 205 adet tarihi eser niteliği taşıyan sikke ile obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı kaçakçılıkla mücadele faaliyeti çalışmasında Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi'nde ikamet eden A.K. isimli şahsın evinde tarihi eser bulundurduğu ihbarı üzerine, İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ikamette yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 160 adet sikke ile 45 adet obje ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserler Hatay Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

(Necati İvgin/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel