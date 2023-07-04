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Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 bin sikke ele geçirildi

Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 bin sikke ele geçirildi

Güncel Haberler

Hatay'da yapılan operasyonda, Dörtyol Şaban Akın Uçar Caddesi'nde durdurulan bir şüphelinin üst aramasında, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 2 bin sikke bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 bin sikke ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol Şaban Akın Uçar Caddesi'nde şüphe üzerine M.E'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 2 bin sikke bulundu.

Gözaltına alınan M.E. emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel

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