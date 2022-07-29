Hatay'da tahrip edilen afişlerle ilgili bir kişi tutuklandı Hatay'ın Dörtyol ilçesinde belediyeye ait ilan panolarındaki Atatürk, Türk bayrağı ve Milli Mücadele kahramanlarının bulunduğu posterlerin tahrip edilmesiyle ilgili bir şüpheli tutuklandı. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde belediyeye ait ilan panolarındaki Atatürk, Türk bayrağı ve Milli Mücadele kahramanlarının bulunduğu posterlerin tahrip edilmesiyle ilgili bir şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Temmuz'da Karakese Mahallesi'ndeki yol üzerinde Dörtyol Belediyesi tarafından ilan panolarına asılan Atatürk, Türk bayrağı ve Milli Mücadele kahramanlarının bulunduğu posterlere zarar verildiği bilgisi üzerine çalışma yaptı. Ekipler, afişleri tahrip eden zanlının A.B. (42) olduğunu belirledi. Adresinde gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Güncel AA / Erdal Türkoğlu Mustafa Kemal Atatürk Dörtyol Hatay Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Hatay'da tahrip edilen afişlerle ilgili bir kişi tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.