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Hatay'da tahrip edilen afişlerle ilgili bir kişi tutuklandı

Hatay'da tahrip edilen afişlerle ilgili bir kişi tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde belediyeye ait ilan panolarındaki Atatürk, Türk bayrağı ve Milli Mücadele kahramanlarının bulunduğu posterlerin tahrip edilmesiyle ilgili bir şüpheli tutuklandı.

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde belediyeye ait ilan panolarındaki Atatürk, Türk bayrağı ve Milli Mücadele kahramanlarının bulunduğu posterlerin tahrip edilmesiyle ilgili bir şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Temmuz'da Karakese Mahallesi'ndeki yol üzerinde Dörtyol Belediyesi tarafından ilan panolarına asılan Atatürk, Türk bayrağı ve Milli Mücadele kahramanlarının bulunduğu posterlere zarar verildiği bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, afişleri tahrip eden zanlının A.B. (42) olduğunu belirledi.

Adresinde gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Dörtyol Hatay Güncel Haberler

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