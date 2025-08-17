Hatay'da Suriye Sınırında Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Suriye sınırına yakın bir noktada çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü.

HATAY'da Suriye sınırına yakın noktada çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayladağı ilçesinde Suriye sınırına yakın bir noktada saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 5 arazöz, 3 itfaiye aracı ve 6 su tankıyla müdahale ettiği yangın, saat 13.00 sıralarında kontrol altına alındı. Ekiplerin, bölgedeki soğutma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Haber: Alican-GÜMÜŞ-Kamera: HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
