HATAY'DA ŞÜPHELİ VALİZ PANİĞİ
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HATAY'ın İskenderun ilçesinde işlek cadde üzerinde bir sokağın girişine bırakılan şüpheli valiz, polisi harekete geçirdi.
HATAY'ın İskenderun ilçesinde işlek cadde üzerinde bir sokağın girişine bırakılan şüpheli valiz, polisi harekete geçirdi. Bomba imha uzmanının incelediği valizden kıyafet çıktı. İskenderun ilçesi Ulucami Caddesi Kaptan Mehmet Paşa Camii yakınlarındaki bir sokak girişinde kaldırım üzerinde bırakılan valizi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine şüpheli valizin bulunduğu noktaya kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirdi. Çevredeki vatandaşlar uzaklaştırıldı. Bölgeye bomba imha uzmanı da sevk edilirken, valizde incemele yapıldı. Valizin içerisinden kıyafetler çıktı. Önlem amaçlı trafiğe kapatılan caddede trafik akışı yeniden sağlandı. Polis ekipleri, unutulduğu değerlendirilen valizin kime ait olduğunu araştırıyor.