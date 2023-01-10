Hatay'da sulama kanalına düşen eşeği itfaiye kurtardı
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde sulama kanalına düşen eşek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sulama kanalına düşen eşek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mağaracık Mahallesi'nde bir eşeğin sulama kanalına düştüğünü gören vatandaşlar, itfaiyeyi aradı.
İtfaiye ekipleri, eşeği, beline bağladıkları halat yardımıyla yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu kanaldan çıkarabildi.
Ekiplerin temizlediği eşek, daha sonra sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Güncel