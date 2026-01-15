Haberler

Hatay'da 3 şüpheli ve firari 2 hükümlü yakalandı

Hatay'da gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun, Defne ve Kırıkhan ilçelerindeki belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, çeşitli suçlardan aranan H.K, C.H. ve U.K. ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. ve A.B. yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, hükümlüler ise cezaevine gönderildi.

