Hatay'da 7 şüpheli ve firari 6 hükümlü yakalandı

Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kumlu, İskenderun, Arsuz, Erzin ve Dörtyol ilçelerindeki belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, çeşitli suçlardan aranan S.G, Ö.K, Y.Ö, İ.Ç, İ.Y, Y.E.K. ve A.G. ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M, M.K.Y, E.D, Ş.R.B, E.B. ve S.A. yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğerleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, hükümlüler ise cezaevine gönderildi.