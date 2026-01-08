Haberler

Hatay'da 7 şüpheli ve firari 6 hükümlü yakalandı

Hatay'da gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi, A.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerleri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kumlu, İskenderun, Arsuz, Erzin ve Dörtyol ilçelerindeki belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, çeşitli suçlardan aranan S.G, Ö.K, Y.Ö, İ.Ç, İ.Y, Y.E.K. ve A.G. ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M, M.K.Y, E.D, Ş.R.B, E.B. ve S.A. yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğerleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, hükümlüler ise cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli
