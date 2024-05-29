Üye Girişi
Haberler

Hatay'da su kuyusuna düşen kişi kurtarıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Defne ilçesinde, su kuyusuna düşen bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kuyuya düşen kişiyi halat yardımıyla kurtardı. Yaralanan kişi, sağlık ekiplerince Defne Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hatay'ın Defne ilçesinde, su kuyusuna düşen kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Aşağıokçular Mahallesi'nde, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, yaklaşık 3 metrelik kuyudan su çektiği sırada dengesini kaybederek kuyuya düştü.

Mahalle sakinleri durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kuyuya düşen kişiyi halat yardımıyla kurtardı.

Yaralanan kişi, sağlık ekiplerince Defne Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Defne Hatay Güvenlik Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

 İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar

İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musavat Dervişoğlu ile görüşmememiz için hiçbir neden yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musavat Dervişoğlu ile görüşmememiz için hiçbir neden yok

 AK Parti'yi karıştıran ikramiye iddiası! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne götürmeye yüzüm yok'

AK Parti'yi karıştıran ikramiye iddiası! "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne götürmeye yüzüm yok"
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title