Hatay'da su kuyusuna düşen kişi kurtarıldı
Hatay'ın Defne ilçesinde, su kuyusuna düşen bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kuyuya düşen kişiyi halat yardımıyla kurtardı. Yaralanan kişi, sağlık ekiplerince Defne Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hatay'ın Defne ilçesinde, su kuyusuna düşen kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Aşağıokçular Mahallesi'nde, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, yaklaşık 3 metrelik kuyudan su çektiği sırada dengesini kaybederek kuyuya düştü.
Mahalle sakinleri durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kuyuya düşen kişiyi halat yardımıyla kurtardı.
Yaralanan kişi, sağlık ekiplerince Defne Devlet Hastanesine kaldırıldı.