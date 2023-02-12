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Hatay'da, su kaçak tespit cihazıyla yapılan dinlemeyle 2 depremzede kurtarıldı

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Hatay'da, su kaçak tespit cihazıyla yapılan dinlemeyle 2 depremzede kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Hatay'da enkaz altına kalan bir genç 151, bir çocuk ise 152 saat sonra su kaçak tespit cihazlarıyla yapılan dinleme sonucu yerleri tespit edilerek sağ çıkarıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Hatay'da enkaz altına kalan bir genç 151, bir çocuk ise 152 saat sonra su kaçak tespit cihazlarıyla yapılan dinleme sonucu yerleri tespit edilerek sağ çıkarıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından su kaçak tespit cihazları ile dinleme yaparak bölgede can kurtarmaya devam ediyor.

Hatay'ın Antakya ilçesinde General Şükrü Kanatlı Mahallesi'ndeki bir enkazdan ses alan ekipler, depremden 151 saat sonra 25 yaşındaki Suriye vatandaşı Abdullah Elali'ye ulaştı. Enkazdan çıkarılan Elali, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan Hatay Cumhuriyet Mahallesi'nde yıkılan bir binanın enkazında dinleme yapan ASAT ekipleri, depremden 152 saat sonra Pınar adındaki bir çocuğa ulaştı. Enkazdan çıkarılarak sedyeye alınan çocuk, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

Antalya Su ve Atıksu İdaresi Kahramanmaraş Antalya Hatay Güncel Haberler

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