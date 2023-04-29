Hatay'da su deposuna düşen kuzu kurtarıldı
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Hatay'ın Defne ilçesinde su deposuna düşen kuzu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hatay'ın Defne ilçesinde su deposuna düşen kuzu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Koçören Mahallesi'nde otladığı sırada bir fabrikanın atık su deposuna düşen kuzusunu kurtaramayan vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, su deposuna girerek kuzuyu kurtardı.
Durumunun iyi olduğu anlaşılan kuzu, sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel