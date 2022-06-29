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Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlanıyor

AA - Salim Taş - Güncel
Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlanıyor

Hatay'da, Hristiyanların her yıl 29 Haziran'da kutladıkları St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kapsamında St. Pierre Kilisesi'nde tören düzenlendi.

Hatay'da, Hristiyanların her yıl 29 Haziran'da kutladıkları St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kapsamında St. Pierre Kilisesi'nde tören düzenlendi.

Dünyanın ilk mağara kilisesi olarak bilinen St. Pierre'deki ayin, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vatikan'ın Türkiye nezdindeki Büyükelçisi Marek Solczynski, Anadolu Havarisel Vekili ve Episkoposu Monsenyör Paolo Bizzeti, Beyrut Aziz İlyas Manastırı Baş Rahibi Episkopos Konstantin Kayyel'in de katıldığı törende, İncil'den bölümler okundu, ilahiler seslendirildi, barış, kardeşlik ve birliktelik mesajları verildi.

Solczynski, St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı'nı kutlamanın kıvancını yaşadığını belirtti.

Tören sonunda, bayrama özel hazırlanan kutsanmış ekmek gelenlere dağıtıldı.

AA / Salim Taş - Güncel

Aziz Petrus Hatay Aziz Güncel Haberler

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