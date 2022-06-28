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Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı ayini

Demirören Haber Ajansı - İzzet Nazlı - Güncel
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Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı ayini

HATAY'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı nedeniyle Antakya Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen ayinde, ilahiler ve İncil'den bölümler okundu.

HATAY'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı nedeniyle Antakya Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen ayinde, ilahiler ve İncil'den bölümler okundu. Ayine, Vatikan'ın Türkiye Büyükelçisi Marek Solczynski'sin de katıldı.

St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlamaları kapsamında Antakya Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Beyrut Aziz İlyas Manastırı Baş Rahibi Episkopos Konstantine Kayyel'in yönettiği ayinde, Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Dimitri Doğum ve Jan Dellüler ve ilçelerden gelen dini liderler ile birlikte ilahi ve İncil'den bölümler okudu. Vatikan'ın Türkiye nezdindeki Büyükelçisi Marek Solczynski'sin de katılım gösterdiği ayinde, dualar edildi. Hıristiyan vatandaşların mum yakarak dilekte bulunduğu ayin sonunda kilise bahçesinde kokteyl verildi.


Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Güncel

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