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Hatay'da şok uygulamalarda 8 zanlı yakalandı

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Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı yakalandı. Uygulamalar sonucunda ayrıca 9 yoklama kaçağı ve 12 düzensiz göçmen de yakalandı.

Hatay'da polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 24-31 Mayıs arasında şok uygulamalar gerçekleştirdi.

Uygulamada, 7 bin 509 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, 3 bin 129 araç incelendi.

Çeşitli suçlarından aranan 8 şüphelinin gözaltına alındığı kontrollerde, 9 yoklama kaçağı da yakalandı.

Uygulamada ayrıca ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Suriye uyruklu 12 düzensiz göçmen de işlemlerinin ardında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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