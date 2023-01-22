Hatay'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam öldü Güncel Haberler Hatay'ın Erzin ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 81 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti. Hatay'ın Erzin ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 81 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti. İshali Mahallesi'nde yaşayan Cemal Tabar'ın evinden koku geldiğini fark eden komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Tabar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen Tabar'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Hatay Güncel Haberler

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