Hatay'da Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
Hatay'da sabah saatlerinde başlayan sis, ilerleyen saatlerde etkisini artırarak görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Hatay'da sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ulaşımı olumsuz etkiledi.
Kentte sabah başlayan sis ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.
Sis nedeniyle Antakya, Defne, Reyhanlı ve Kırıkhan ilçesinde görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.
Kara yollarında önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.