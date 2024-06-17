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Hatay'da sis etkili oldu

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Hatay'ın Belen ilçesinde sis etkili oldu.

Hatay'ın Belen ilçesinde sis etkili oldu.

Sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Sis nedeniyle araçlar trafikte kontrollü seyretti.

Kaynak: AA / Güncel

Belen Hatay Hava Durumu Trafik Güncel Haberler

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