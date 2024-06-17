Hatay'da sis etkili oldu
Hatay'ın Belen ilçesinde sis etkili oldu.
Hatay'ın Belen ilçesinde sis etkili oldu.
Sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Sis nedeniyle araçlar trafikte kontrollü seyretti.
Hatay'ın Belen ilçesinde sis etkili oldu.
Sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Sis nedeniyle araçlar trafikte kontrollü seyretti.
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