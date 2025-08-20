Hatay'da Dron ve Mobil Göç Araçları Hizmete Alındı

Hatay'da sınır güvenliğinin daha etkin sağlanması amacıyla 7 dron ve 2 mobil göç aracı hizmete alındı.

Vali Mustafa Masatlı, İl Göç İdaresi Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen teslim töreni sonrası yaptığı açıklamada, sınır şehri olan Hatay'da önceden 5 mobil göç hizmet aracının olduğunu söyledi.

Mevcut araçların kentin muhtelif yerlerinde hizmet verdiğini belirten Masatlı, şöyle devam etti:

"Bugün inşallah 2 mobil göç hizmet aracımız ve 7 dronumuzu hizmete almış olacağız. Bu araçlarımızı hizmete alarak düzensiz göçle mücadelemiz kararlılıkla, titizlikle devam edecek. Bu mobil göç hizmet araçlarımızı özellikle düzensiz göçmenle mücadelenin yoğun olarak bulunduğu yerlerde konuşlandıracağız, diğer taraftan 7 dronumuz da sınırlarımızda düzensiz göçle mücadele kapsamında faaliyette bulunacak."

Masatlı, yeni mobil göç hizmet araçlarıyla günlük 800 kişinin sorgulama işleminin yapılacağını ifade etti.

Yeni araçların şehre hayırlı olmasını temenni eden Masatlı, bu zamana kadar şehrin imarı, ihyası ve donanımıyla ilgili başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere destek olan bakanlara teşekkür etti.

Törende, Vali Masatlı ve katılımcılar, dron uçuşunu izleyip, mobil göç hizmet aracını da inceledi.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
