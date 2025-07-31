Hatay'da Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri tespit etti ve ruhsatsız silah ele geçirdi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iş yerine silahlı saldırı düzenleyen 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 23 Temmuz'da tarım ürünleri satışı yapan bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Yaklaşık 780 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin N.P, O.B.Ö. ve H.B.T. olduğunu tespit etti.

Zanlılar eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Adreslerde, ruhsatsız tüfek ve 14 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
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