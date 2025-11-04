Hatay'da Silahlı Kavga: 7 Zanlı Tutuklandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde 1 Kasım'da, iki aile arasında çıkan ve 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüphelinin daha İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanmasıyla gözaltı sayısı 7'ye yükseldi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.B, H.D, E.B, M.B, M.B, H.K. ve S.K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olayda ağır yaralanan Mehmet K. ve Şehmus K'nin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü, 5 kişinin ise taburcu olduğu öğrenildi.

Hatay'ın Erzin ilçesinde 1 Kasım'da husumetli iki aile arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine silahla ateş açmış, olayda 2'si ağır 7 kişi yaralanmıştı. Polis ekipleri, kavgaya karışan 4 şüpheliyi gözaltına almıştı.