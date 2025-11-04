Haberler

Hatay'da Silahlı Kavga: 7 Zanlı Tutuklandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 7 kişi bulunurken, olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı. Olayda ağır yaralanan iki kişinin tedavisi devam ediyor.

Hatay'ın Erzin ilçesinde 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde 1 Kasım'da, iki aile arasında çıkan ve 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüphelinin daha İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanmasıyla gözaltı sayısı 7'ye yükseldi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.B, H.D, E.B, M.B, M.B, H.K. ve S.K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olayda ağır yaralanan Mehmet K. ve Şehmus K'nin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü, 5 kişinin ise taburcu olduğu öğrenildi.

Hatay'ın Erzin ilçesinde 1 Kasım'da husumetli iki aile arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine silahla ateş açmış, olayda 2'si ağır 7 kişi yaralanmıştı. Polis ekipleri, kavgaya karışan 4 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
