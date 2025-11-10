Hatay'da Silahlı Kavga: 1 Şüpheli Daha Tutuklandı
Hatay'ın Erzin ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 7 kişiyle ilgili yürütülen soruşturmada, olaydan sonra kaçan 1 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 8'e yükseldi.
Hatay'ın Erzin ilçesinde 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli daha tutuklandı.
Bahçelievler Mahallesi'nde 1 Kasım'da iki aile arasında çıkan ve 7 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından olay yerinden kaçan İ.B. polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kavgaya ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 8'e yükseldi.
Erzin ilçesinde 1 Kasım'da husumetli iki aile arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine silahla ateş açmış, olayda 2'si ağır 7 kişi yaralanmıştı. Kavgaya karıştıkları tespit edilen 7 şüpheli tutuklanmıştı.