Hatay'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haberler

Hatay'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı öne sürülen C.Ö'yü takibe aldı.
Ekipler, şüpheliyi Alsancak Mahallesi civarında yaya olarak ilerlerken durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca, şarjör, 7 fişek ve satır ele geçirildi.
Ekipler, C.Ö'yü gözaltına aldı.
AA / Salim Taş - Güncel