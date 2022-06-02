Hatay'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haberler

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Hatay'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı

AA - Salim Taş - Güncel
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Hatay'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı öne sürülen C.Ö'yü takibe aldı.

Ekipler, şüpheliyi Alsancak Mahallesi civarında yaya olarak ilerlerken durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca, şarjör, 7 fişek ve satır ele geçirildi.

Ekipler, C.Ö'yü gözaltına aldı.

AA / Salim Taş - Güncel

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