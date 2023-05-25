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Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Hatay'ın Payas ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında L.B'nin evine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, 4 ruhsatsız tüfek, 2 şarjör ve 13 dolu kartuş ele geçirildi. Gözaltına alınan L.B. emniyete götürüldü.

Hatay'ın Payas ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında L.B'nin evine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 4 ruhsatsız tüfek, 2 şarjör ve 13 dolu kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan L.B. emniyete götürüldü.

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Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hatay Güncel Haberler

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