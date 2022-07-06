Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı Hatay'ın Dörtyol ve Payas ilçelerinde silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Hatay'ın Dörtyol ve Payas ilçelerinde silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki ilçede silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ruhsatsız 2 tüfek, 4 tabancayla bunlara ait mermi, fişek ve 213 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden A.S.T, Ö.C. ve R.T.T. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer ikisi serbest bırakıldı. AA / Burak Milli - Güncel Hisarcık Dörtyol Hatay Güncel Haberler

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