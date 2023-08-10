Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonu: Bir zanlı gözaltına alındı
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki silah kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fidanlık Mahallesi'nde bulunan bir depoya baskın düzenledi ve 18 ruhsatsız el yapımı tabanca ile 1 av tüfeği dipçiği ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki silah kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarını önlemeye yönelik çalışmaları kapsamında Fidanlık Mahallesi'nde bulunan bir depoya baskın düzenledi.
Ekipler, depoda yaptığı aramada sırt çantasında 18 ruhsatsız el yapımı tabanca, 1 av tüfeği dipçiği ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli F.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.