Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonu: Bir zanlı gözaltına alındı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki silah kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fidanlık Mahallesi'nde bulunan bir depoya baskın düzenledi ve 18 ruhsatsız el yapımı tabanca ile 1 av tüfeği dipçiği ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.