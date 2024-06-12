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Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonu: 9 tabanca ele geçirildi

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlının tutuklanmasına karar verildi. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, İskenderun-Arsuz yolunda şüphelendikleri bir otomobilde yapılan aramada 9 ruhsatsız tabanca, 9 şarjör, 50 fişek ve 15 bin lira ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlının tutuklanmasına karar verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, İskenderun-Arsuz yolunda, şüphelendikleri bir otomobilde arama yaptı.

Araçta, 9 ruhsatsız tabanca, 9 şarjör, 50 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli S.C.D, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

İskenderun Arsuz Hatay JASAT Güvenlik Suç Hukuk Politika Güncel Haberler

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