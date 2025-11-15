Haberler

Hatay'da Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Hatay'da Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Güncelleme:
Hatay'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, caddeleri göle döndürdü ve bazı iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri, olumsuz etkilerin giderilmesi için çalışma başlattı.

HATAY'da akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı iş yerlerini su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağış uyarısının ardından akşam saatlerinde Hatay'da sağanak ve fırtına etkili oldu. Özellikle İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde aniden bastıran şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçelerin ana caddeleri ve ara sokakları göle döndü. Sürücüler yollarda zorlukla ilerlerken bazı araçlar mahsur kaldı. İlçelerde bulunan bazı iş yerlerini de su bastığı öğrenildi. Belediye ekipleri, yağışın ardından olumsuzlukların giderilmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
