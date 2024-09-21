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Hatay'da Şiddetli Yağış Caddeleri Göle Döndürdü

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İskenderun ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, caddeleri göle çevirerek vatandaşlara zor anlar yaşattı. Araçlar mahsur kalırken, ekipler suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Şiddetli yağışla birlikte göle dönen caddelerde vatandaşlar zor anlar yaşadı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkisini hissettiren şiddetli yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Göle dönen caddelerde motosikletler ve araçlar mahsur kaldı.

Doğu Akdeniz'in yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da gün içerisinde zaman zaman yağışlı hava etkili oldu. İskenderun ilçesi de akşam saatlerinde kuvvetli yağışla birlikte şimşek fırtınası kendini gösterdi. Bir biri ardına çakan şimşekler geceyi aydınlatırken, caddeler ve sokaklar göle döndü. Göle dönen caddelerde araçlarıyla trafikte ilerlemeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Zaman zaman araçlar göle dönen caddelerde mahsur kalırken, motosikletlerde ilerlemekte güçlük çekti. Ekipler de göle dönen caddeleri trafiğe kapatarak suları çekilmesi için çalışma başlattı. Yağışlı havada ıslanan bir kuşa yardım eliyse vatandaşlardan geldi. Kuş, vatandaşlar tarafından saç kurutma makinesiyle kurutuldu. Yağışlı havanın gecenin ilerleyen saatlerinde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Aşırı yağış sonrası aracıyla yolda kalan Tuncay Çevikgül, "Aracım bozulmadı aracım suda stop etti. Dispiratore su kaçtı, dispirator kuruduktan sonra tekrardan çalışır. Yolların hali belli, araçların durmasının sebebi bu. Bir tek benim aracım değil 15'e yakın araç yolda kaldı" ifadelerini kullandı.

Hatay'da Şiddetli Yağış Caddeleri Göle Döndürdü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OGÜN ASLAN - Güncel

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