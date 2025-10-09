Haberler

Hatay'da Şiddetli Sağanak ve Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Güncelleme:
Hatay'da meydana gelen sağanak yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle binaların çatısı uçtu, yollarda su birikintileri oluştu. Dörtyol'da çatılar devrildi, araçlarda hasar oluştu. Bir çocuğun bisikletiyle çukura düşmesi de dikkat çekti.

Samandağ ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah etkisini artırdı.

Yağış sırasında su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Çevlik Sahili'ndeki bazı iş yerlerinin camları kırıldı, ?karavanlar devrildi.

Belediye ekipleri, mahallelerde temizlik çalışması yaptı.

Dörtyol'da çatılar devrildi

Dörtyol ilçesinde de sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Rüzgar nedeniyle Numune Evler ve Ocaklı mahallelerinde bazı okul ve apartmanların çatısı devrildi, elektrik direklerinin telleri koptu.

Çatılardan kopan parçaların isabet ettiği park halindeki araçlarda hasar oluştu.

Belediye personeli çatı parçalarını kaldırmak için çalışma başlattı, polis ekipleri de bina çevrelerinde önlem aldı.

Bisikletli çocuk çukura düştü

Numune Evler Mahallesi'nde bisikletiyle kaldırımda ilerleyen çocuk, henüz bilinmeyen nedenle açılan ve yağmur suyuyla dolan çukura düştü.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen olayın ardından çocuk, çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıktı.

Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik, sağanak ve rüzgardan etkilenen yerlerde inceleme yaptı.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
