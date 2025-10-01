Hatay'da Seyir Halindeki Tırda Yangın Çıktı
Hatay'ın Erzin ilçesinde organize sanayi bölgesinde seyir halindeki bir tırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası tır kullanılamaz hale geldi.
Hatay'ın Erzin ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Organize Sanayi Bölgesi'nde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen seyir haldeki tırda yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası tır kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel