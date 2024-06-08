Hatay'da seyir halindeki otomobil alev aldı
Hatay'ın Arsuz-İskenderun yolu Çankaya Mahallesi mevkisinde seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Sürücü itfaiyeyi arayarak yardım istedi ve yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ancak yangın sonucunda araç kullanılamaz hale geldi.
Hatay'seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Arsuz- İskenderun yolu Çankaya Mahallesi mevkisinde, seyir halindeki 01 ARR 218 plakalı otomobil henüz bilinmeyen alev aldı.
Alevleri fark eden sürücü, aracını durdurarak itfaiyeyi aradı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.