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Hatay'da seyir halindeki otomobil alev aldı

7 Aralık 2023 23:02 Son Güncelleme: 23:04 Abone Ol

Hatay'ın Belen ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Antakya-İskenderun kara yolunda ilerleyen N.K. idaresindeki 06 RIY 94 plakalı otomobilin motor kısmından bir anda alevler yükselmeye başladı. Yangını fark eden sürücü, otomobili durdurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.