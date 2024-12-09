Hatay'da Seyir Halindeki Cipte Yangın Çıktı
Payas ilçesinde seyir halindeyken alev alan cipte maddi hasar meydana geldi. Sürücü, durumu acil servise bildirdi ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Hatay'ın Payas ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan cipte hasar oluştu.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 VK 330 plakalı cip, Cumhuriyet Mahallesi'nde seyir halindeyken alev aldı.
Aracını yol kenarına çeken sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.