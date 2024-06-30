Hatay'da seyir halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü

Hatay'da seyir halindeki araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sürüsü öğrenilemeyen 31 AJF 663 plakalı hafif ticari araçta, Kırıkhan-Reyhanlı yolu Akpınar Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü, aracını durdurarak itfaiyeyi aradı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.