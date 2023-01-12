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Hatay'da seyir halinde alev alan kamyonet yandı

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Hatay'da seyir halinde alev alan kamyonet yandı

Hatay'da seyir halinde yanmaya başlayan kamyonet, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hatay'da seyir halinde yanmaya başlayan kamyonet, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Arsuz ilçesinde, plakası henüz öğrenilemeyen hurda yüklü kamyonet, seyir halindeyken alev aldı.

Aracının yandığını fark eden sürücü kamyoneti durdurduktan sonra durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen, Hatay Büyükşehir Belediyesi Arsuz İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürülen yangın sonucu kamyonette hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Hatay Güncel Haberler

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