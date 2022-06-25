Hatay'da serinlemek için şelaleye giren çocuk boğuldu
AA - Burak Milli - Güncel
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde serinlemek için şelaleye giren çocuk boğuldu.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde serinlemek için şelaleye giren çocuk boğuldu.
Bekbele Mahallesi'ndeki şelaleye giren Furkan Tat (15), bir süre sonra gözden kayboldu.
Suda arama çalışması yapan vatandaşlar, çocuğun cansız bedenini buldu.
Furkan Tat'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA / Burak Milli - Güncel