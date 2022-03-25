Serada Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı
AA - Güncel
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde, bahçesindeki serada Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen zanlı gözaltına alındı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, bahçesindeki serada Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mağaracık Mahallesi'nde M.Ş'nin evinin bahçesindeki serada uyuşturucu yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, serada 40 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Şüpheli M.Ş. gözaltına alındı.