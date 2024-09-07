Hatay'da Selim Köse Apartmanı şüphelileri hakkında adli kontrol kararına itiraz reddedildi

HABER: MEHMET OFLAZ

(HATAY) - Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, Hatay'da 42 kişinin yaşamını yitirdiği Selim Köse Apartmanı şüphelileri hakkında adli kontrol kararı verilmesine itiraz etti. Mahkeme, itirazı reddetti.

Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde bulunan 6 yıllık Selim Köse Apartmanı da 6 Şubat depremlerinde saniyeler içerisinde yıkıldı, 42 kişi yaşamını yitirdi.

Soruşturma aşamasında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden gelen bilirkişi raporunda sanık İhsan Aydınlı, Gülseren Altundağ Tatlı, Eysem Ezer, Hasan Köse ve Mehmet Ezer'in "asli kusurlu" olduğu tespitine yer verildi.

ANKA Haber Ajansı; Hatay 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin, bilirkişi raporlarına rağmen şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verildiğini gündeme getirmişti.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, Hatay 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin şüpheliler hakkında adli kontrol kararına itiraz etti.

Başsavcılığın itirazı reddedildi

Anka Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre; Hatay 5. Asliye Ceza Mahkemesi, bassavcılığın itirazını reddetti. Mahkeme, Hatay 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararının usule ve yasaya uygun olduğu bildirdi.

Kararda şu ifadeler yer aldı;

"Hatay 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin 05.09.2024 tarih ve 2024/723 sorgu sayısıyla verilen, usul ve yasaya uygun bulunan tutuklama talebinin reddine ilişkin karara Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan itirazın reddine karar verildi."