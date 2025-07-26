Hatay'da şehit polis memurları dualarla anıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2010 yılında şehit olan 4 polis memuru için anma programı düzenlendi.

Numune Evler Mahallesi'ndeki Çerkez Hoca Cami'sinde, 5 yıl önceki terör saldırısında şehit olan polis memurları Fatih Yıldız, Hasan Aslan, Emre Yalçın ve Ali Hacıarap için mevlit okutuldu.

Programın ardından "Şehitler Parkı"nda tören düzenlendi.

Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik, törendeki konuşmasında, "Şehitlerimizin bize bıraktığı bu vatanı en güzel şekilde koruyup gelecek nesillere aktaracağız inşallah." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından, Kur'an-ı Kerim okundu, alandaki anıta karanfil bırakıldı.