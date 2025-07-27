Şehit Muhafız Er Karaman Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Hatay'da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan muhafız er Hayrullah Hamit Karaman, Ataköy 5. Kısım Camisi'nde öğle namazının ardından düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Hatay'da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan muhafız er Hayrullah Hamit Karaman, Ataköy 5. Kısım Camisi'nde öğle namazının ardından düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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