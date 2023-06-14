Hatay'da şehit olan komiser yardımcısının adı bir caddede yaşatılacak

Deprem bölgesi Hatay'da geçici görevdeyken şehit olan komiser yardımcısı Selim Sarıkaya'nın adı Kırklareli'nde bir caddede yaşatılacak. Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Temmuz ayında gerçekleşecek olan belediye meclisinde şehidin adının bir caddeye verilmesi için karar alacaklarını ifade etti. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Üsküp beldesine futbol sahası kazandırıldı. Üsküp Belediye Başkanı Hüseyin Kasap, tesisin hizmete açıldığını ve sahanın beldeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.