Hatay'da şehirler arası otobüsler denetlendi Hatay'da trafik ekipleri, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında şehirler arası otobüslere yönelik denetim gerçekleştirdi. Hatay'da trafik ekipleri, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında şehirler arası otobüslere yönelik denetim gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince Antakya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan denetimlerde, şoförlerin sürücü belgelerinin yeterlilikleri, alkol ölçümleri, araç lastiklerinin diş derinlikleri kontrol edildi. Denetimde, ayrıca sürücülerin ve yolcuların seyahatleri boyunca emniyet kemeri takmaları yönünde uyarılarda da bulunuldu. AA / Salim Taş - Güncel Emniyet Müdürlüğü Kurban Bayramı Hatay Güncel Haberler

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