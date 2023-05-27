Hatay'da seçim konteynerleri Cumhurbaşkanlığı 2. turu için hazır

HATAY - 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'da Cumhurbaşkanı seçimi 2. tur oylaması çerçevesinde oyların kullanılacağı okul ve konteynerlerde hazırlıklar tamamlandı.

Depremin büyük yıkım yaptığı Hatay'da seçimlere sayılı saatler kala, vatandaşların oy kullanacakları yerlerde hazırlıklarda sona erdi. Depremde ağır hasar almayan mahallerdeki okulların sınıflarında sandıklar ve kabinler kuruldu. Okulların ağır hasar aldığı yerlerde ise bahçeye konteynerler yerleştirildi. Depremin en ağır yıkımı yaptığı Antakya ve Defne ilçelerinde 167 konteynerde oy kullanılacak. Konteynerlerde normal bir salon gibi hazırlandı ve içindeki iki kabin birde sandık yer aldı. Konteynerlerin 112'si Antakya, 55'i de Defne ilçesinde yer alıyor. Konteynerler hasar gören okulların bahçesi ve muhtarlıkların yanına yerleştirildi. Hatay'da bir önceki seçimde 1 milyon 62 bin 886 seçmenden, 883 bin 992'si 3 bin 154 sandıkta oylarını kullanmıştı. Kent genelinde 11 adette seyyar sandık oluşturulduğu bildirildi. 14 Mayıs'ta kurulan konteynerlerin yerlerinde durduğu ve sabahın erken saatlerinde görevlilerin gelmesiyle son hazırlıkların ardından saat 08.00'da oy verme işleminin başlayacağı öğrenildi. Okulların bahçesindeki konteynerler drone ile de görüntülendi.

"Hazırlıklar tamam"

Barbaros Mahalle Muhtarı Mahmut Bayrakçı, oyların kullanıldığı 23 Temmuz İlkokulu'nun yıkıldığını belirterek, o nedenle bulundukları okulun bahçesine konteyner konulduğunu belirtti.

İlk turda güzel bir seçim geçirdiklerini ifade eden Bayrakçı, "Hazırlıklar tamamlandı, hiçbir eksiğimiz yok. 120 seçmenimizin hepsi oyunu kullanacaktır. Konteyner sınıftan farklı. Okul gibi değil. Keşke bu depremi yaşamamış olsaydık. Hazırlıklar tamam, sabahın erken saatinde burada olacağız. Ülkemiz için hayırlısı olan neyse o olsun" dedi.